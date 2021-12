Demon Slayer, NeuN... face à la crise, les prix de nombreux mangas vont augmenter en 2022

Cette année 2021 s'est révélée excellente pour les éditeurs de mangas. Alors que Glénat a prévu 250 000 exemplaires pour le lancement du Tome 100 de One Piece, le Pass Culture instauré par le Gouvernement a de son côté permis à de nombreux titres de voir leurs ventes exploser, que ce soit pour Demon Slayer, L'Attaque des Titans ou encore Spy x Family.

Les prix des mangas vont augmenter

Malheureusement, cette belle euphorie vient de se heurter à une triste réalité. Depuis les débuts de l'épidémie de Covid-19, le monde de l'édition se retrouve indirectement impacté par la crise qui frappe l'industrie papetière (papier, carton) qui fait face à une pénurie de matières premières et à une hausse des coûts de production.

De fait, après avoir déjà été contraintes de repousser quelques sorties ces dernières semaines en raison d'un manque de papier pour imprimer les mangas, plusieurs maisons d'édition viennent d'annoncer que les prix de vente de certains titres allaient inévitablement augmenter dans les semaines à venir afin de ne pas se laisser submerger par les nouveaux tarifs de leurs fournisseurs.

Panini annonce ses nouveaux tarifs

Comme le constate ActuaLitté, c'est Panini Manga qui a frappé le premier en profitant de son compte Twitter pour dévoiler sa nouvelle grille tarifaire pour 2022. Après avoir rappelé la situation inédite à laquelle il fait face, "Suite à la crise généralisée du papier, du carton et d'une manière générale à la flambée des prix des autres matières premières (comme l'encre), mais aussi du transport, nous sommes contraints de modifier le prix de certaines parutions", l'éditeur a dévoilé que la plupart de ses titres allaient subir une augmentation de 30 centimes.

"Pour les séries au format 115x175 mm (comme Demon Slayer), le prix passera de 6,99 € à 7,29 € et pour les séries au format 130x180 mm parues cette année (ALMA, Ookami Rise, Sidooh ou Mars Red), le prix passera de 7,99 € à 8,29 €" a-t-il expliqué. Mais ce n'est pas tout, une augmentation d'1€ est également à attendre pour certains formats particuliers, "Pour Happy! et l'intégralité des titres de Tsukasa Hôjô, le prix passera de 9,99 € à 10,99 €. Pour la gamme Perfect (Banana Fish, Eden, 20th Century Boys + les titres à venir en 2022), le prix passera de 16 € à 16,99 €."

Les maisons d'édition préparent l'avenir

Une évolution qui a logiquement fait grincer quelques dents du côté du public, mais qui devrait rapidement devenir la norme. Et pour cause, le 6 décembre 2021, c'est Pika Edition qui a à son tour fait la mise à jour de ses tarifs. Résultat ? Attendez-vous à 20 centimes en plus pour certains titres comme Happiness, NeuN, Origin, Pumpkin Scissors, To The Abandoned Sacred Beasts et Yozakura Quartet, qui passeront ainsi de 7,75€ à 7,95€.

Enfin, comme le précise le site ActuaLitté, si Delcourt n'a pas encore officiellement communiqué à ce sujet, l'éditeur devrait lui aussi passer par la case augmentation. Pour l'heure, les nouveaux prix n'ont pas été communiqués, ni les licences concernées (Delcourt/Tonkam publie notamment Jojolion, Alice in Borderland, Fruits Basket), mais il se murmure que la section comics pourrait voir les titres prendre de 1€ à 2€ supplémentaires. Il n'est donc pas idiot de s'attendre à une augmentation de l'ordre de 0,30€ à 0,50€ pour les mangas.