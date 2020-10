Demain nous appartient : Manon change d'actrice, découvrez la remplaçante de Maïna Grézanlé

Après Judith, Arthur et Gabriel, un autre personnage de Demain nous appartient change de visage. Comme on peut le voir dans le nouveau générique de la série de TF1, Manon, la petite soeur de Sofia et la fille de William et Aurore Daunier, n'est plus jouée pas la même actrice puisque Maïna Grézanlé, qui l'interprétait depuis 2019, a décidé de partir. Découvrez sa remplaçante Louvia Bachelier.

Demain nous appartient : voici le nouveau générique