Infidèle saison 2 : (SPOILER) mort, la révélation de Tom Leeb et Grégoire Paturel (Interview)

Et voilà, la saison 2 d'Infidèle est terminée ! Les téléspectateurs se demandent désormais si la série avec Claire Keim et Jonathan Zaccaï aura une saison 3, sur TF1, contrairement au show original anglais (Doctor Foster) qui n'en a pas eu. Eh bien, Tom Leeb (Gabriel) et Grégoire Paturel (Luigi) ne partent pas méga optimistes comme ils l'ont avoué en interview avec PRBK. Les deux acteurs se sont aussi confiés sur la mort choc de Candice (Chloé Jouannet), des suites d'une overdose à cause de la cocaïne vendue par Luigi.

La mort de Candice n'était pas prévue au départ

Ils nous ont notamment révélé que ce destin tragique n'était pas prévu au départ : "Pour dire la vérité, on a eu que les deux premiers épisodes sur la première partie du tournage. On a tourné de novembre à décembre. Et les quatre derniers épisodes, réalisés par un autre réalisateur, on les a début début janvier pour tourner en février. On ne connaissait pas le destin de tous les personnages au début. Je ne connaissais pas mon destin. Je ne savais pas que j'étais escort", a expliqué Tom Leeb.

Grégoire Paturel n'était donc pas au courant tout de suite que son personnage allait causer la mort de Candice dans la saison 2 d'Infidèle : "On a commencé le tournage tout en n'ayant pas les derniers épisodes. Du coup, je n'étais pas forcément au courant de ce qui allait se passer. Quand j'ai lu ça, c'était une énorme surprise. J'avais beaucoup de responsabilités à jouer dans tout ça. Honnêtement, ça m'a fait un peu peur au début. Je me suis dit 'est-ce que je vais réussir à assumer ça ? Est-ce que je vais être assez fort pour ça ?'. Mais grâce aux scènes avec Jonathan, tout s'est extrêmement bien passé. Je suis content des scènes qui ont été tournées."

"Sa mort était la suite logique de la descente aux enfers"

Des versions confirmées par l'un des scénaristes, Pierre Linhart, dans une interview accordée à Télé Loisirs : "C'est quelque chose qui est apparu en cours d'écriture, je me suis rendu compte que le personnage de Candice m'emmenait là où je n'avais pas prévu d'aller. Je me suis dis que sa mort était la suite logique de la descente aux enfers qu'elle vivait. C'est un sujet où l'on s'exprime peu, poursuit l'auteur, toute la saison 2 tourne autour de la maternité. La difficulté d'être mère et le burn out maternel sont des thèmes très forts que j'ai voulu développer."