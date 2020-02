Demain nous appartient : une ex-candidate des Marseillais rejoint la série de TF1 !

Le passage de Jessica Errero dans le domaine de la télé-réalité fut court, mais intense. Depuis sa dernière apparition sur le petit écran dans Les Marseillais VS Le reste du monde 2, et sa rupture avec Valentin Leonard, la candidate est retournée à son premier amour, l'acting. Elle a notamment joué aux côtés de Thibaud Vaneck (Plus belle la vie) dans le film Amour-Eux, sorti le 8 janvier 2020, et a décroché un rôle dans... Demain nous appartient sur TF1 !

Jessica Errero rejoint Demain nous appartient

C'est sur Instagram que Jessica Errero a annoncé son arrivée dans la série : "Je suis heureuse de partager avec vous les premières images de ma belle aventure sur @dna_tf1." En plus des premières images, MYTF1 a dévoilé une courte vidéo pour nous donner un petit aperçu du personnage joué par l'actrice, qui s'appelle Marie et qui est une amie de Fred, le prof de sport, fraîchement installée à Sète. Elle va rapidement faire la connaissance de Maxime (Clément Remiens) pendant sa préparation au triathlon.

Marie deviendra-t-elle le nouveau love interest du frère de Judith ? La compétition peut-elle créer de l'animosité entre eux ? Doit-on se préparer à un nouveau couple dans Demain nous appartient ? On aura toutes les réponses à nos questions à partir de début mars sur TF1 !