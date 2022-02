Demain nous appartient : découvrez les adieux de Maxime, petit hommage à son couple avec Salomé

Vous avez pleuré devant les adieux de Maxime à Salomé, puis à ses partenaires de cuisine dans Ici tout commence ? On espère qu'il vous reste quelques mouchoirs, car vous en aurez besoin le 21 février prochain. C'est en effet à cette date que TF1 diffusera l'épisode de Demain nous appartient qui marquera le départ officiel de Clément Rémiens.

Adieux émouvants pour Maxime

Tandis que le comédien a récemment fait son retour à Sète lors d'une intrigue particulièrement mouvementée, il est malheureusement déjà l'heure de lui dire au revoir. Rassurez-vous, les scénaristes n'ont pas imaginé un ultime twist sadique en le faisant mourir d'une façon tragique, le jeune chef va au contraire bel et bien partir en direction de San Francisco (USA) afin d'y prendre la tête d'un restaurant de Michel Sarran.

Une fin heureuse pour le héros, qui n'en restera cependant pas moins émouvante à suivre. Comme on peut le découvrir dans un extrait inédit (voir ici), il va avoir énormément de difficultés à se séparer de sa famille. Entre la belle déclaration de sa grand-mère, "J'ai vraiment du mal à réaliser ce merveilleux jeune homme que tu es devenu. Je suis très très fière de toi. Tu as un grand avenir qui t'attend", les ambitions amusantes de sa soeur, "Dès que tu deviendras un grand chef aux States, on viendra vendre des huitres dans ton resto étoilé", et les cadeaux de ses parents (un bracelet, une lettre), ces adieux seront aussi mignons que déchirants.

Petit hommage mignon au couple Maxime/Salomé

Par ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que ce départ de Maxime sera ponctué d'une nouvelle apparition de Salomé. Enfin presque. Si Aurélie Pons sera effectivement présente lors d'une scène, cette présence sera en réalité fantasmée par le jeune homme lors d'un moment qui fera écho à leur toute première rencontre. Et pour cause, en découvrant une femme blonde faire tomber des oranges, il va imaginer le visage de son ex-copine qui, à l'époque, était celle qui l'avait aidé à ramasser ses propres fruits.

De quoi comprendre que Maxime a toujours en tête Salomé et nous rappeler que leur histoire n'est peut-être pas tout à fait terminée... Simple et efficace, on espère déjà une suite à leur histoire.