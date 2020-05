Déconfinement : 6 gadgets (presque) indispensables pour un repas entre potes

Des stickers pour vos verres

En plus de désigner celui ou celle qui servira à boire à tout le monde pendant la soirée, pour ne pas être plusieurs à toucher la (les) bouteille(s), shoppez des stickers. Vous pourrez les coller sur les verres pour garder le même toute la soirée sans se tromper. Le mieux, c'est sans doute ce lot de 4 feuilles d'autocollants à 1,75 euros chez Hema. Ces autocollants en forme de lettres dorées (3 lettres de chaque lettre de l'alphabet) vous permettront de coller un "P" pour Pauline" ou un "A" pour "Anne-Lise". Et si vous avez deux invités dont le prénom commence par "M" ? Eh bien vous pourrez par exemple coller un "M" et un "O" pour "Manon", et un "M" et un "A" pour "Mathieu".