Réouverture des restaurants : plus de menus papier, distanciation... les règles qui changent

Les restaurants et les bars réouvriront-ils vraiment le 2 juin ? C'est la grande question du moment. Alors que la plupart des magasins ont repris du service le jour du déconfinement, soit le 11 mai, les restaurants et bars, eux, sont toujours fermés, mais la bonne nouvelle est que le protocole sanitaire vient d'être fixé par les autorités et les professionnels du secteur comme le rapporte Europe 1. Ca avance, ça avance. En quoi consiste ce document d'une dizaine de pages ?

Un seul serveur par table

Il a été rédigé pour lister les nouvelles règles que vont devoir appliquer les restaurateurs. La première est que les tables seront placées à un mètre de distance chacune : "la Direction générale de la Santé a abandonné la règle des quatre mètres carrés d'espace par personne qui s'applique dans les entreprises", précise Europe 1. Elles ne pourront pas accueillir plus de dix personnes.

On apprend ensuite qu'un seul serveur s'occupera des mêmes clients tout au long de leur présence dans l'établissement et que ce dernier aura pour obligation de "se laver les mains toutes les 30 minutes, ou porter des gants".

Des menus sans contact

Est-ce la fin des menus papiers ? Presque ! "Pour éviter toute contagion par contact d'objet, l'exemplaire physique doit laisser place si possible à une présentation à l'oral ou à une version numérique", explique Europe 1 avant de préciser qu'il est tout à fait envisageable de recopier le menu sur une ardoise, "à condition qu'elle reste entre les seules mains des serveurs".

Des files d'attente visibles

Autre règle du protocole sanitaire : des marquages au sol et des sens de circulation clairs devront être mis en place pour se rendre aux toilettes ou pendant la file d'attente, ainsi que pour les buffets. De plus, chaque restaurants devra désigner son référent Covid-19, "chargé de veiller au respect de toutes ces règles, une mesure directement inspirée du guide de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics". Et qu'en est-il du port du masque ? La Montagne précise : "le protocole n'évoque pas un port du masque obligatoire pour les clients des bars et des restaurants".