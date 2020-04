Dead to Me saison 2 : les problèmes reviennent pour Jen et Judy dans la bande-annonce

Il aura fallu attendre un an entre les deux saisons de Dead to Me. Vous avez oublié comment se termine la saison 1 ? Pas de panique, PRBK est là pour vous rafraîchir la mémoire. Après avoir appris que son amie Judy s'est en réalité immiscée dans sa vie pour se faire pardonner d'avoir tué son mari avec sa voiture, Jen se retrouve confronter à Steve, l'ex de Judy. Ce dernier lui avoue qu'il était présent au moment de l'accident et qu'il a forcé sa petite amie a fuir le lieu du crime. Jen appelle ensuite Judy en panique pour lui demander de venir chez elle : le personnage de Linda Cardellini découvre alors Steve (James Marsden)... mort dans la piscine.

La saison 2 de Dead to Me se dévoile avec un trailer wtf

Les deux amies sont donc quittes : chacune a tué le mari de l'autre. Dans la saison 2 de Dead to Me, Judy et Jen vont tout faire pour cacher le corps de Steve et rester innocentes, mais leurs secrets ne risquent pas d'être gardés bien longtemps avec la curiosité de la flic Ana Perez (Diana-Maria Riva), en charge de l'enquête sur le décès de l'époux de Jen, et Charlie (Sam McCarthy), le fils aîné de Jen.

Entre mensonges, larmes, crises de folie et mystères, les problèmes sont loin d'être finis pour le duo de choc comme on peut le voir dans la bande-annonce, où on y retrouve Natalie Morales de Santa Clarita Diet. Le trailer tease aussi le retour de James Marsden, que l'on verra sûrement lors de flashbacks pour découvrir la vérité sur sa mort. En tout cas, la saison 2 de Dead to Me s'annonce tout aussi déjantée et drôle que la première malgré le côté dramatique et émouvant toujours présent. Rendez-vous le 8 mai sur Netflix !