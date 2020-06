David Lafarge harcelé sur son poids, il dévoile son impressionnante transformation physique

"Gros porc", "gros lard", "grosse merde"... C'est en affichant les nombreuses insultes dont il est victime sur les réseaux sociaux que David Lafarge a commencé sa dernière vidéo. Constamment harcelé sur le web ou même chez lui, le youtubeur spécialiste des cartes Pokémon recevait ces derniers mois des critiques ciblées sur son physique et sur son poids. "Je vais être direct avec vous, il n'y a pas besoin d'inventer des choses : il y a 33 jours, je pesais 104 kilos pour 1m72. J'avais un IMC qui me classait dans l'obésité, stade 2", confie-t-il.

David Lafarge violemment critiqué sur son poids

Des critiques difficiles à accepter, à tel point qu'il a pris ses distances avec Youtube : "C'était juste horrible et c'est pour ça que j'ai disparu un mois d'internet. Je n'arrivais plus du tout à allumer ma caméra, je n'arrivais plus du tout à affronter tous ces gens qui me veulent du mal, tout simplement. Je n'ai pas mérité ça, je n'ai jamais été méchant avec les gens. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un acharnement comme ça". C'est à cause de ce harcèlement, du fait qu'il se sentait mal dans sa peau et pour sa propre santé qu'il a décidé de "changer". Préférant en tirer le positif plutôt que se morfondre, il a commencé un régime.

Pesant 104 kilos, il a perdu plus de 12 kilos en un mois

L'ex de MissJirachi a d'abord changé son alimentation. "Je ne me rendais plus compte que je mangeais entre 5000 et 6000 calories par jour". Après avoir s'être informé sur les façons de perdre du poids, il a opté pour une méthode intitulée "le jeûne intermittent". Finis les pizzas, burgers, sodas, etc., bonjour la viande blanche, les brocolis et l'eau. "J'ai éliminé toutes les graisses, tout le sucre, et surtout le grignotage". Un mois plus tard, il a perdu plus de 12 kilos et pèse désormais 91,7 kilos. "Mon poids idéal est autour de 70 kilos donc on est encore loin de l'objectif. Il reste encore à peu près 22 kilos à perdre, mais je sais que j vais le faire, je sais que je vais y arriver." Une vidéo qui, il l'espère, aidera ceux qui sont dans le même cas que lui. Il compte d'ailleurs revenir en détails sur cette perte de poids (ce "projet Phoenix", comme il l'appelle) dans d'autres vidéos...