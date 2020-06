Dark : Louis Hoffman (Jonas) pourrait-il revenir pour une suite ? Il répond

Au fil de ses trois saisons, Dark a joué avec nos nerfs et nos cerveaux avec ses intrigues parfois un peu compliquées à suivre (découvrez notre recap pour tout comprendre des deux premières saisons) et ses personnages joués par plusieurs acteurs (si vous n'avez toujours pas compris qui est qui dans la série, PRBK a pensé à vous).

Comment Dark s'est-elle terminée ?

Pour son final, l'épisode 8 de la saison 3, la série allemande de Baran bo Odar et Jantje Friese nous a réservé une fin surprenante et facile à comprendre : on apprenait que le monde de Jonas (Louis Hoffman) et celui de Martha (Lisa Vicari) étaient en fait deux mondes parallèles créés à partir d'un monde original par H.G. Tannhaus suite à l'invention de la machine à remonter le temps, créée pour faire revenir à la vie son fils, sa belle-fille et sa petite-fille, morts dans un accident de voiture. Afin d'empêcher la création des deux mondes, Martha et Jonas se retrouvaient dans le monde original et empêchaient l'accident. Ils se désintégraient alors, tout comme les personnages des deux mondes parallèles, dont Adam, Eva ou encore Claudia.

Une fin qui marque clairement la disparition des personnages. Mais une ultime scène peut semer le doute. On y retrouve Regina, Hannah, Torben, Katharina, Peter et Benni. Après une coupure de courant, Hannah explique avoir eu un sentiment de déjà-vu en voyant un imperméable jaune (comme celui porté par Jonas puis Martha). Elle explique avoir rêvé d'une apocalypse et, enceinte de Torben, confie qu'elle trouve que Jonas est un joli prénom.

Louis Hoffman contre un retour de Dark

Une scène qui peut laisser penser que Jonas va en fait bien exister. Mais Louis Hoffman pourrait-il reprendre son rôle pour une potentielle suite de Dark ? L'acteur est contre ! Interrogé par le site allemand TVSpielfilm, l'interprète de Jonas avoue qu'il a tourné la page et qu'il ne "pense pas" reprendre ce rôle un jour. "J'ai dit au revoir au personnage. C'était un adieu agréable, mais aussi très émotionnel et douloureux. Cela ressemblait un peu à un chagrin d'amour. (...) C'est bien que je le laisse partir maintenant parce que depuis trois ans et demi, j'ai toujours eu ce rôle en moi. Je savais que je devais le reprendre pour la saison prochaine donc on ne peut pas vraiment le laisser de côté. C'est un personnage très tragique et lourd et si vous l'avez toujours avec vous, cela peut être stressant. C'est très bien que ce soit terminé maintenant." a expliqué l'acteur qui applaudit aussi le fait que les créateurs aient décidé de clore la série à l'issue de la saison 3.