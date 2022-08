Danse avec les stars 2022 : un autre danseur absent ? Il menacerait de claquer la porte mais...

Danse avec les stars 2022 devrait faire son retour à la rentrée. Le casting commence à se dessiner et quatre noms ont déjà été annoncés officiellement : Billy Crawford, Florent Peyre, Léa Elui et David Douillet. En revanche, du côté des danseurs, c'est l'hécatombe. Denitsa Ikonomova a été la première à annoncer son départ, avant d'être suivie par Maxime Dereymez, Christian Millette ou Joël Luzolo.

Coralie Licata quitte Danse avec les stars...

La semaine dernière Coralie Licata, la femme de Christophe Licata, a annoncé qu'elle ne sera pas non plus présente sur le parquet de cette saison 12 : "Merci DALS [Danse avec les stars], c'était chouette (...) J'ai toujours aimé vibrer, donner de mon être et mes tripes pour laisser parler mon coeur et mon corps. Je continuerai bien sûr avec d'autres projets", a-t-elle écrit sur Instagram.

... son mari Christophe Licata va-t-il la suivre ?

Un départ précipité qui, d'après Closer, n'aurait pas plu du tout à son mari. Selon le nouveau numéro du magazine paru ce vendredi 5 août 2022, Christophe Licata "menace de suivre son épouse et de dire adieu au programme". Cela serait un véritable coup dur pour TF1, qui perdrait ainsi un troisième danseur très apprécié après Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez.

Mais faut-il croire à cette rumeur ? Pas forcément. Et pour cause : le danseur a bel et bien annoncé sa participation au concours de danse dans un post publié sur ses réseaux sociaux ce jeudi 4 août. "C'est officiel, je suis heureux de vous retrouver très bientôt sur le parquet de DALS", a-t-il écrit, sans cacher joie.