Dans le Gers, 42 élèves sont confinés... dans leur lycée !

L'annonce du confinement des Français le 16 mars a pris certains de court. Des milliers de personnes ont par exemple été bloqués à l'étranger, dans l'impossibilité de rejoindre le pays. D'autres n'ont pas pu rentrer à temps chez eux comme ces internes du lycée de Masseube dans le Gers.

Confinés dans leur lycée, que font-ils de leurs journées ?

Depuis 26 jours, ces ados vivent donc ensemble, dans leur lycée, avec plusieurs éducateurs. Et si on en croit leur témoignage donné à Europe 1, tout va pour le mieux et ils ne sont pas du tout déprimés ! "On fait du baseball, du football, du jardinage" explique Alexis tandis qu'une autre élève, Emma confie : "Le matin, je me réveille vers 11 heures, je vais récupérer mes copines (...) Quand il fait beau, on va bronzer et si on veut regarder un film, si on veut faire des masques, c'est possible". Afin d'occuper les ados, les éducateurs ont également mis en place un atelier carte de voeux qui sont ensuite transmises aux résidents de l'Ehpad de la ville, précise Europe 1. Une initiative qui rappelle celle du site 1 lettre 1 sourire qui permet d'écrire aux personnes âgées isolées.

Un confinement qui a rapproché les élèves, comme l'explique Emma : "On peut vraiment se qualifier de famille. Dès qu'il y en a un qui n'est pas bien, il y aura toujours quelqu'un pour lui remonter le moral". Afin de s'assurer que personne n'est atteint du Coronavirus, les élèves prennent deux fois leur température, tous les jours. Ils confient d'ailleurs ne pas vraiment s'inquiéter. "Comme on n'a pas le temps de s'ennuyer on ne pense pas à ça" explique Alexis.