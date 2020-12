Daniel Radcliffe révèle pourquoi il refuse d'être sur les réseaux sociaux

Daniel Radcliffe ne veut pas de Twitter pour éviter les clashs

Celui qui incarnait le sorcier éponyme dans la saga Harry Potter n'est pas fan des réseaux sociaux. Daniel Radcliffe a même dévoilé dans l'émission Hot Ones la raison pour laquelle il n'avait pas de comptes. La star qui est toujours en contact avec d'autres acteurs d'Harry Potter a expliqué que c'était pour éviter de se retrouver dans un clash. En particulier sur Twitter.

"J'aimerais dire qu'il y a une sorte de raison intellectuelle, une raison réfléchie à cela", au fait qu'il est absent des réseaux sociaux. "J'ai envisagé de me créer un compte Twitter" a confié Daniel Radcliffe, "mais je sais que si je le faisais, vous vous réveilleriez tous avec des histoires comme 'Dan Radcliffe se clashe avec une personne au hasard sur Twitter'". Et toutes ces affaires de fight sur les réseaux, l'interprète d'Harry Potter à l'écran n'en veut pas.

Le héros de Harry Potter avoue : "Quand j'étais plus jeune, j'aimais chercher des commentaires sur moi sur internet"

A l'époque où il était sur le tournage des films Harry Potter, Daniel Radcliffe lisait ce qui se disait sur lui : "Quand j'étais plus jeune, plus maintenant, Dieu merci, j'aimais chercher des commentaires sur moi sur internet et lire des choses comme ça". Mais maintenant qu'il a grandi, il se rend compte que "c'est une chose insensée et mauvaise à faire". "Et pour moi, comme Twitter et tout le reste, c'est comme un prolongement de cela. À moins que je ne veuille aller lire toutes les bonnes choses sur moi, ce qui me semble également être une autre chose saine à faire" a-t-il ajouté.