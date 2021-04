Cyprien : L'épopée Temporelle ? "Je voulais une série avec des excès gore, des blagues trash"

Cyprien est un touche à tout et il le fait toujours très bien. Dominer YouTube avec sa chaîne ? Fait (Vidéaste n°2 sur la plateforme en France). Créer une BD ? Fait (Roger et ses humains). Créer des jeux mobiles ? Fait (Make more views). Créer une série sur TF1 ? Fait (Presque adultes). Créer une série d'animation ? Fait (L'épopée temporelle).

Cyprien dévoile sa série d'animation

Oui, vous avez bien lu, sa célèbre saga audio aussi drôle qu'inventive vient d'être adaptée en véritable série d'animation. Pour l'occasion, Cyprien s'est même associé à Adult Swim (la chaîne à l'origine de Rick & Morty aux USA) afin de produire une saison 1 d'anthologie, dont la diffusion débute ce vendredi 9 avril 2021.

Et comme il l'a confié à 20 Minutes, L'épopée temporelle est à ce jour son "plus gros projet, et de loin". Il l'a précisé, "Il y a une différence entre produire des vidéos ou un court-métrage de vingt minutes, et produire une série animée entière. De plus, j'ai la casquette de producteur sur L'Epopée temporelle, ce qui veut dire que chaque plan a été discuté, vérifié, validé."

Un nouveau rôle important pour le créateur

Une nouvelle casquette lourde de responsabilités, qui ne l'a pourtant pas empêché de s'éclater. Interrogé sur les références qui ont pu l'inspirer durant la création de cette série animée, Cyprien a confessé ne s'être imposé aucune limite, "Je voulais une aventure pour tous, avec des surprises, des excès gore, des blagues trash. Donc, oui, il y a une certaine filiation avec Rick et Morty ou South Park, des séries qui nous montraient où l'on pouvait mettre le curseur."

Cependant, il l'a assuré, le ton et le niveau d'humour n'ont pas été ses seules préoccupations en coulisses. Grand amateur d'oeuvres japonaises et dessinateur sur son temps libre, le pote de Squeezie a tout fait pour créer une série aussi belle à regarder qu'inventive au niveau de ses graphismes et de sa mise en scène, "Parmi les autres influences, il y a aussi pas mal d'effets, des color cards aux traits de vitesse, empruntés à l'animation japonaise. Cela remonte sûrement jusqu'à Astro Boy, d'Osamu Tezuka, et donne un rythme original, un peu plus japonais, à L'Epopée temporelle."

Bientôt la fin de YouTube ?

De fait, une question se pose : ce nouveau projet, aussi important dans sa carrière, signifie-t-il que Cyprien - de moins en moins régulier sur sa chaîne, a secrètement décidé de tourner la page YouTube ? Rassurez-vous, la réponse est non !

S'il assume pleinement son éloignement de la plateforme de vidéos, "Je ne suis plus vraiment un youtubeur. Je ne joue plus le jeu de YouTube, ce qui me permet d'aller faire autre chose", sa chaîne reste très importante pour lui, "Je fais donc le choix de ne pas être très actif sur ma chaîne, j'y reviens quand je suis très inspiré. J'ai besoin de temps pour explorer les choses." Aussi, vous pouvez respirer, qu'importe ses projets extérieurs (il prépare actuellement un film), il l'a promis : "Jamais de la vie je n'arrêterai YouTube."