L'Epopée Temporelle : Cyprien crée une série d'animation avec Adult Swim, premières images dévoilées

L'Épopée Temporelle débarque en série d'animation

Le 13 juillet 2017, Cyprien Iov mettait en ligne le tout premier épisode de L'Épopée Temporelle, sa propre série audio fantastique portée par les voix de nombreux comédiens de doublage et par les dessins de plusieurs dessinateurs de talent. Le 9 avril 2021, le créateur passera à la vitesse supérieure avec cette oeuvre en explorant davantage le potentiel de cet univers.

Ainsi, après s'être déjà essayé au monde de l'animation avec la shortcom Roger et ses humains tirée de sa BD du même titre, Cyprien va renouer avec le genre en adaptant L'Épopée Temporelle en véritable série d'animation en collaboration avec la chaîne Adult Swim qui produit notamment (aux USA)... Rick & Morty. C'est plutôt la grande classe.

Une adaptation pleine de jolies promesses

Au programme ici ? Sans surprise, l'histoire sera en partie la même que celle présentée sur YouTube, puisque l'on y suivra les aventures de Thomas (un loser) et Iris (une fille du futur) embarqués à travers les époques à cause de Eliot aka KB28 (un robot machine à café), ce qui leur permettra de rencontrer notamment quelques nazis, des pirates ou encore des aztèques. Et si l'on se fie à la première bande-annonce, les fans de la première heure devraient être aux anges.

Et pour cause, l'humour sera le même et donc toujours efficace, le casting vocal sera également fidèle à la série audio avec les retours de Cyprien, Dorothée Pousséo et Martial le Minoux (ainsi que la promesse de nombreux guests comme Carlito, Alison Wheeler, Dedo) et surtout, les graphismes seront absolument géniaux.

Clairement, au regard de ces premières images, L'Épopée Temporelle aura fière allure avec des dessins dignes des meilleures créations d'Adult Swim ou même Cartoon Network, qui devraient apporter une puissance supplémentaire à l'histoire avec une mise en scène dynamique et complètement barrée.