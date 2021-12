Coumba (Koh Lanta, La légende) : "J'ai failli mourir", révélations folles sur un problème de santé sur l'île

Ce mardi 21 décembre 2021, TF1 diffusera une émission spéciale qui fêtera les 20 ans de Koh Lanta et dévoilera les coulisses du célèbre jeu d'aventure. En attendant, c'est ce dimanche 19 décembre 2021 que Coumba Baradji a révélé l'envers du décors de Koh Lanta, La légende - l'édition All Stars qui a récemment pris fin sans gagnant, lors d'un live organisé sur Instagram.

"J'ai failli mourir"

Non, l'aventurière n'est pas à nouveau revenue sur la triche à la nourriture qui a fait polémique cette année, mais elle a fait une confession aussi inattendue qu'inquiétante. Alors que ses partenaires étaient tous affamés sur l'île durant le tournage, Coumba était de son côté victime de terribles problèmes intestinaux.

"J'ai failli crever. J'ai été constipée deux jours et j'ai failli mourir, a-t-elle déclaré, encore marquée par cette horrible expérience. Il fallait me voir, j'étais derrière un arbre, on aurait dit que j'accouchais". Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là ? "J'ai fait l'erreur d'aller chez le médecin parce que j'avais la diarrhée et il m'a donné un cachet", a tout simplement regretté la candidate.

Une constipation sanglante pour Coumba

En effet, entre l'efficacité du médicament et le manque de fibres présentes sur l'île, Coumba s'est retrouvée piégée par ce qui était censée la sauver, "Le lendemain, je suis partie derrière un arbre pendant 30 minutes, une heure... J'étais à quatre pattes en train de pousser, je pleurais, j'étais en sueurs".

Une anecdote qui peut prêter à sourire derrière notre écran, mais qui a véritablement tourné au cauchemar pour l'aventurière. Elle l'a tristement précisé, cette mésaventure n'est pas restée sans conséquences : "J'étais tellement constipée que ça m'a déchiré derrière, j'avais du sang, c'était horrible. Le lendemain, je ne voulais pas y aller. Christelle était constipée en même temps que moi et je lui ai dit que je n'arriverais plus à pousser."

On comprend mieux pourquoi Teheiura, Claude, Laurent & Cie ont préféré chercher à manger chez l'habitant...