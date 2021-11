Coumba (Koh Lanta, La Légende) gravement blessée après un accident : elle dévoile les photos

Koh Lanta, La Légende : Coumba tombée à vélo et blessée, les photos impressionnantes dévoilées

Coumba Baradji a beaucoup fait parler dans ce Koh Lanta, La Légende sur TF1. L'aventurière a été critiquée pour ses stratégies, ses trahisons et a dû porter plainte suite à des insultes, du harcèlement et des menaces de mort sur les réseaux. Celle que vous avez pu suivre dans le Koh Lanta All Stars 2021 pour la saison anniversaire des 20 ans du jeu animé par Denis Brogniart a révélé sur Instagram ne pas aller au mieux. Pas à cause des haters, mais parce qu'elle s'être gravement blessée. En effet, Coumba a eu un accident de vélo ce week-end.

Dans sa story Instagram, Coumba a parlé de sa chute à vélo : "Je viens de rentrer de ma sortie vélo et je vous avoue que les 25 derniers kilomètres, ça a été très difficile parce que je suis tombée et il a bien fallu rentrer". Et l'aventurière de Koh Lanta, La Légende a même partagé des photos choquantes de ses blessures. Les images sont tellement choquantes que même le réseau social précisait que les photos pouvaient choquer.