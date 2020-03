Coronavirus : une pénurie de préservatifs à venir, et ça n'a rien de drôle

Avant même l'annonce officielle du confinement par le gouvernement, une grande majorité des Français, paniqués, se sont rués dans les magasins pour faire le stock de pâtes, de riz, d'huile et de PQ ! Craignant une pénurie, ils ont dévalisé les rayons... mais les mauvais ? Et si la pénurie frappait là où on ne s'y attendait pas ? Et si on se dirigeait en réalité vers une pénurie non pas de PQ mais de préservatifs ?

Vers une pénurie de préservatifs ?

C'est en tout cas ce que l'on craint après l'arrêt des principales usines de production en Malaisie, plus grand producteur mondial de capotes. Karex Berhad, n°1 mondial, a dû mettre à l'arrêt ses 3 usines en raison du manque d'ouvriers dû au confinement imposé par le gouvernement pour stopper la propagation du covid-19 (coronavirus), privant le marché mondial de 100 millions de préservatifs en une semaine. A noter que cette entreprise fabrique un préservatif sur 5 dans le monde.

"Cette pénurie peut durer des mois"

Si l'entreprise a reçu l'autorisation de reprendre la production vendredi 27 mars, mais avec "seulement 50 % de ses effectifs", Goh Miah Kiat, le PDG de Karex Berhad, a fait part de son inquiétude au Guardian : "Il faudra du temps pour relancer les usines et nous aurons du mal à répondre à la demande avec la moitié de leur capacité. Nous allons observer une pénurie mondiale de préservatifs partout, ce qui va être effrayant. La pénurie ne sera pas seulement de deux semaines ou d'un mois. Cette pénurie peut durer des mois.". Il s'inquiète notamment pour les programmes humanitaires en Afrique, alors que les préservatifs fabriqués sont distribués par des programmes d'aide tels que le Fonds des Nations Unies pour la population. Une pénurie qui pourrait s'aggraver car d'autres pays comme l'Inde ou la Thaïlande pourraient eux aussi arrêter leur production dans les jours qui viennent.