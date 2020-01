Comment élever un super-héros : une saison 2 commandée pour la série de Netflix !

L'année 2019 des séries a été très chargée sur Netflix ! Sans grande surprise, c'est La Casa de Papel qui a été le programme le plus vu en France sur la plateforme suivi de près par la saison 1 de The Witcher (sortie il y a seulement deux semaines). Dans le top 10 des séries les plus populaires chez nous, on trouvait aussi la saison 1 de Comment élever un super-héros qui a été plus vue que la saison 3 de 13 Reasons Why. Adaptée du comic du même nom et produite par Michael B. Jordan qui y tient un rôle, la série suit une mère de famille, veuve, qui doit élever seule son fils, Dion. Un petit garçon pas comme les autres puisqu'il possède d'étonnants pouvoirs.

Et une saison 2 pour Comment élever un super-héros !

Après des mois de suspense, c'est désormais officiel : Comment élever un super-héros aura droit à une saison 2 sur Netflix ! Pour l'instant, très peu de détails ont filtré sur ce qui nous attend dans cette suite. Aucune date de sortie (même approximative) n'a été annoncée mais le tournage devrait débuter en 2020 et la co-créatrice Carol Barbee sera de retour en tant que showrunner. Contrairement à la saison 1, la saison 2 ne devrait pas compter 9 mais 8 épisodes.

Cette annonce a de quoi réjouir les fans puisque l'histoire n'était pas totalement close à la fin de la saison 1. Alisha Wainwright, l'actrice principale qui a récemment été au coeur de rumeurs après avoir été aperçue très proche de Justin Timberlake, avait expliqué être partante pour une suite lors de la sortie de la série. "Tout le monde le veut mais nous devons avoir le "ok" des personnes qui commandent. Mais j'adorerais revenir" avait-elle dévoilé à Collider.