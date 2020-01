Soprano et Ninho racontent comment la musique a changé leur vie dans le clip "Musica"

Après le bon accueil de son album "Phoenix", vendu à plus de 500.000 exemplaires et porté par les morceaux Coach, À la vie à l'amour, Fragile et Zoum en feat avec Niska, Soprano a poursuivi ce succès avec la réédition "Du Phoenix aux étoiles" sortie le 8 novembre 2019. Le rappeur marseillais a offert à son public huit titres inédits, dont des feats avec Jul (qui a aussi collaboré avec Mister V), Alonzo, Soolking, P3GASE et Ninho. C'est d'ailleurs Musica, son duo avec l'interprète de Goutte d'eau, qu'il a choisi d'illustrer aujourd'hui.

Soprano et Ninho réunis dans le clip Musica

Après le clip de À nos héros du quotidien, Soprano retrouve Ninho dans celui de Musica pour revenir sur leur passé et leur parcours et raconter que la musique les a sauvés : "J'voulais le monde et m'en sortir dans la musique / Et j'ai réussi maintenant elle est fière / Et le film aurait pu finir tragiquement / Une vie d'artiste, d'une vie d'criminel / J'suis pas devenu riche moi pour ressembler aux riches non / Sortie de la niche, nous sans crier arah krishna / On a connu la dèche man, la rue et ses pièges man / On y ressort plus marqué qu'le visage de Jean-Luc Reichmann."

Pour illustrer ces paroles poignantes, les deux artistes mettent en lumière un jeune qui, pour fuir son quotidien sombre (comme le clip), se réfugie dans la musique, comme l'ont fait Ninho et Soprano. Ils se livrent réellement à coeur ouvert dans leur feat Musica.