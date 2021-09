Clickbait : une suite est-elle possible ? Le créateur a des idées pour une saison 2 et une saison 3

Clickbait est le genre de thriller à vous mener sur de fausses pistes et à vous surprendre avec une révélation finale que vous n'avez pas forcément vue venir. Adrien Grenier (Nick Brewer) et l'un des créateurs, Tony Ayres, se sont d'ailleurs expliqué sur la fin choc de la mini-série. Une fin choc qui, en revanche, ne laisse pas vraiment envisager de saison 2. L'avenir de Clickbait, inspirée de plusieurs histoires vraies, reste pour le moment incertain car Netflix n'a encore rien annoncé.

Une saison 2 pour Clickbait ?

Tony Ayres, lui, a déjà des idées pour une potentielle suite. Il est prêt à raconter de nouvelles histoires pour Clickbait : "J'aime vraiment ce format et si les gens ressentent une certaine connexion avec, j'adorerais travailler sur une suite. Je pense que cela fonctionne très bien, surtout pour un crime plus dur encore. J'aime satisfaire la qualité du polar, mais j'essaie quand même de m'intéresser de manière profonde au personnage (...) J'ai des idées pour une saison 2 et une saison 3", explique le créateur dans une interview accordée à EW.

Tony Ayres et son collègue Christian White pourraient par exemple s'intéresser cette fois-ci à une mère de famille avec des secrets bien gardés. Un autre point de vue serait intéressant à explorer. Clickbait est vraiment adaptée pour devenir une série d'anthologie, mais seul Netflix a les cartes en mains pour la faire continuer ou non.

Une fin controversée

Même si la fin de la série a étonné, certaines personnes trouvent quand même qu'elle sort un peu de nulle part. Tony Ayres a alors profité de son interview avec EW pour réagir à la controverse : "Vous voulez toujours que les gens vous aiment et aiment votre travail. Pour moi, je pense. C'est mieux de faire quelque chose comme ça. Je soutiendrai pourquoi nous l'avons fait et ce que nous avions à dire en le faisant. La clé de ce format est qu'il nous donne l'opportunité de vraiment entrer dans la peau des personnages et de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font."