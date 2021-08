Clickbait : Adrien Grenier et le créateur expliquent la fin choc de la saison 1

Si la fin de certains thrillers sont faciles à deviner, celle de la série Clickbait, dispo sur Netflix, est assez surprenante car peu d'indices nous permettent de découvrir les coupables avant le dernier épisode. En revanche, on se laisse mener sur de fausses pistes tout du long de la saison 1. Au début, on pense que Nick est coupable et qu'il a bien abusé de femmes comme le laissent entendre les pancartes sur lesquelles on peut notamment lire : "J'abuse des femmes. A 5 millions de vues, je meurs." On lui dresse en effet un portrait d'homme infidèle qui enchaine les conquêtes trouvées sur des sites de rencontres.

Adrien Grenier réagit à la fin de Clickbait

L'intrigue est tellement bien ficelée qu'on y croit jusqu'au bout sauf qu'en réalité, Nick est totalement innocent ! Il ne trompe pas sa femme et n'est pas à l'origine du suicide de l'une des femmes du site de rencontre. Le père de famille est en réalité victime d'un piège mis en place par une personne qu'il connaît très bien : sa collègue Dawn. On découvre dans le dernier épisode de Clickbait que c'est Dawn qui a usurpé l'identité de Nick pour s'inscrire sur des sites de rencontre.

Délaissée par son mari Ed, qu'on ne rencontre que dans l'épisode 8, et triste dans sa vie, elle décide de trouver de l'attention auprès d'autres femmes, sans jamais les rencontrer. Elle échange donc avec elles en se faisant passer pour Nick et si son jeu fonctionne bien au départ, son mari découvre la vérité et la force à tout arrêter. Malheureusement, Dawn continue jusqu'au jour où Nick comprend toute l'histoire et meurt tué par Ed.

Un fin choc à laquelle Adrien Grenier réagit en interview avec EW : "C'est à la fois triste et bouleversant. J'ai tendance à essayer d'avoir de la compassion pour les gens qui sont perdus et troublés et finissent par blesser les gens à cause de leurs propres problèmes non réglés. Je pense qu'il y a un grand soulagement à comprendre ce qui s'est passé dans toute la confusion et tous ceux qui sont à la fois victimes et complices d'un crime. La confiance peut causer votre perte, c'est une triste réalité."

"Il était prévu d'inclure Ed plus tôt"

De son côté, l'un des créateurs de Clickbait, Tony Ayres explique, aussi à EW, que l'intrigue finale est inspirée d'histoires vraies, comme d'autres passages de la série : "Il y avait des histoires sur des femmes volant l'identité d'hommes pour piéger des femmes et commencer une romance avec elles. Ce n'était jamais clair. Parfois, elles étaient lesbiennes, mais parfois, elles faisaient ça par ennui afin de sortir de la routine. Deux de ces femmes étaient mariées. C'était juste une chose tellement inhabituelle. Lorsque j'essayais de les comprendre, j'ai été attiré par l'idée d'une femme qui se sent complètement invisible."

"En tant qu'homme asiatique gay, je me sens un peu comme Dawn chaque fois que je vais dans un bar gay. Les bars gays sont essentiellement des endroits où le statut est si important. J'étais en quelque sorte lié au fait d'être invisible et je pensais que c'était une histoire tellement intéressante à raconter" ajoute-t-il.

Tony Ayres révèle ensuite qu'Ed devait apparaître plus tôt dans la série pour donner certains indices, mais le coronavirus est venu changer ses plans : "Ed a toujours été un sous-produit de l'histoire de Dawn, donc je n'ai pas ressenti le besoin de le voir plus tôt, mais il était prévu d'essayer de l'inclure plus tôt dans une autre scène. C'est finalement devenu impossible à cause de la COVID (...) Nous avons dû être réactif pour imaginer comment ça s'est passé." Bien joué !