Clémence Lassalas (Demain nous appartient) : "Beaucoup de fans ont peur de moi"

Quand s'arrêtera Charlie Molina ? C'est la question que se posent pas mal de fans de Demain nous appartient. Eh bien, la réponse est pas tout de suite puisque l'adolescente continue d'être machiavélique malgré son agression : elle fait d'ailleurs chanter Samuel (Axel Kiener) et William (Kamel Beghazi) pour leur laisser une chance de ne pas envoyer Sofia (Emma Smet) en prison après qu'elle a essayé de l'étrangler. Mais pourquoi Charlie ne dénonce pas la personne qui l'a réellement frappée ? C'est plus drôle de manipuler les gens pour arriver à ses fins.

"Je confrontent ces personnes et elles partent en courant"

L'intrigue va d'ailleurs durer encore quelques temps. En attendant le dénouement, Clémence Lassalas, l'interprète de la soeur de Luke (Martin Daquin), a confié, en interview avec Purepeople, recevoir pas mal de messages de haine sur les réseaux sociaux : "J'avoue que c'est un peu blessant. Mais deux secondes. Plus les gens détestent Charlie, plus ça veut dire que le personnage est bien interprété. J'arrive à faire la part des choses. Le pire, ce n'est pas sur mon Instagram. C'est sur celui de la série. Là, les gens se lâchent. Et moi, je suis du genre à leur répondre avec une petite pique pour relancer un peu le truc et me moquer de moi-même. Franchement, je ne le vis pas si mal que ça."

En revanche, certaines personnes ont du mal à dissocier la réalité de la fiction puisqu'elles flippent devant l'actrice dans la vraie vie : "J'ai déjà vu des gens qui n'osaient pas me regarder dans les yeux. Ca m'a aussi été raconté par d'autres fans de Demain nous appartient... beaucoup ont peur de moi. Alors parfois on me regarde de loin, je confronte ces personnes, et elles s'enfuient. Elles partent en courant." Preuve que l'actrice est parfaitement crédible dans le rôle de la peste.

"Je suis très éloignée de Charlie"

En tout cas, les fans de Demain nous appartient peuvent être rassurés puisque Clémence Lassalas n'a rien à voir avec Charlie : "Le chantage, tout ça, ce n'est pas mon truc. J'essaye d'être positive, très ouverte. Et je rigole tout le temps, pour cacher une petite gêne peut-être. Mais je ne réfléchis pas comme Charlie, à mal interpréter les choses. Je suis très éloignée d'elle", avoue-t-elle.