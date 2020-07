Claude (Koh Lanta) approché par Rocco Siffredi pour tourner dans un film X

Véritable héros de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros), Claude Dartois continue à faire parler de lui malgré sa défaite en finale face à Naoil et Inès le 5 juin dernier. Depuis, l'aventurier a participé à Fort Boyard et est apparu dans plusieurs vidéos avec le youtubeur Darko ou encore l'ex-footballeuse Laure Boulleau, avec qui il a rejoué l'épreuve des poteaux. Et c'est loin d'être fini puisque Alexia Laroche-Joubert, la directrice d'ALP Productions, a confié son envie de retravailler avec lui. Il a même avoué vouloir remplacer Denis Brogniart à l'animation lorsqu'il prendra sa retraite !

Claude (Koh Lanta) a failli faire du porno !

En attendant, il continue de répondre aux invitations, et notamment à celle de Jarry. D'ailleurs, il a fait une révélation surprenante dans le Jarry Show, diffusé sur la chaîne YouTube de l'humoriste : celui qui est aujourd'hui chauffeur de maître a failli faire du porno, bien avant d'être connu ! "On m'avait proposé à l'époque de tourner dans un film ! Il y avait Rocco Siffredi qui venait souvent manger dans une pizzeria qui s'appelait La Cosa Nostra dans le XVIe, je le servais. Et un jour, il était accompagné de gens de la production de son prochain film, je pense, et ils m'ont demandé si ça me disait de participer au film. J'étais jeune, et j'ai dit non !". Aujourd'hui, il ne regrette pas d'avoir refusé : "J'aurais pu, mais j'étais trop jeune, intimidé..."