Cindy Reymond (Familles nombreuses, la vie en XXL) inquiète pour son fils Roméo qui est malade

"Son opération à coeur ouvert qui se fera vers l'âge de 5 ans, sa forte myopie découverte il y a 5/6 mois puis de nouveaux rendez-vous qui se feront d'ici quelques mois" a ajouté Cindy Reymond dans la légende du post Insta où elle a dévoilé une photo de son enfant, "J'ai entrepris récemment de nouvelles démarches médicales". Le dernier né de la famille devrait donc avoir encore plusieurs séjours à l'hôpital.

"Il vaut mieux devancer ou prévenir pour rien, plutôt que de ne rien faire"

La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL est inquiète pour son fiston. "Cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que mes doutes, mes questions, mon instinct me poussent à... Je suis maman à temps plein, Roméo est mon 9ème enfant et quand on passe par certains parcours, on à l'oeil, on se questionne, on observe... On veut repousser ces démarches, on veut attendre, on pense se tromper, on se mets le doute de, mais la réalité de certaines choses me paraissent tellement évidentes" a-t-elle expliqué sur ces décisions qui la poussent à entamer des nouvelles démarches médicales.

Cindy Reymond a conclu : "Un long parcours, de longs mois d'attente pour. Il vaut mieux devancer ou prévenir pour rien, plutôt que de ne rien faire".