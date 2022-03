Céline Saffré (Familles nombreuses) : son fils opéré en urgence a eu "des complications", furieuse, elle raconte

Familles nombreuses, la vie en XXL : Céline Saffré se confie sur son fils Louis qui a été opéré en urgence

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, vous pouvez suivre les quotidiens de plusieurs parents et de leurs enfants. Après Jade, la fille d'Ambre Dol, qui a été hospitalisée, c'est au tour d'un autre enfant du programme de passer par la case hôpital. En effet, un des bouts de choux de la famille Saffré, arrivée depuis l'automne 2021 dans l'émission, a été opéré en urgence de l'appendicite. Il s'agit de Louis, le fils de Céline et Fabrice Saffré (qui sont parents de 10 enfants).

Dans sa story Instagram, Céline Saffré a filmé son fils Louis à l'hôpital ce 1er mars 2022. La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL a aussi dévoilé les symptômes de son enfant : de la fièvre ("il avait un petit 38" a-t-elle avoué), et des douleurs ("il disait qu'il avait mal au bassin qui était en fait l'appendice" a-t-elle précisé).

Et elle a confié que l'opération de l'appendicite a connu des complications : "Ce matin, il s'est fait opérer. A la base, il y en avait pour une heure d'intervention. Mais au bout de deux heures passées, le chirurgien m'a appelée pour me dire que Louis sortait juste du bloc et qu'il y avait eu des complications. Le principal c'est qu'il a été opéré et que toutes ces mauvaises choses soient derrière nous. Maintenant il doit se reposer et reprendre du poil de la bête. Il est très fatigué".

La maman "dans une colère noire" contre l'hôpital : "Aucune excuse de leur part, ils m'ont raccroché au nez"

Suite aux complications de l'opération de son fils et à la durée de l'intervention deux fois plus longue que prévu, Céline Saffré était en colère contre l'hôpital. "Je leur ai téléphoné hier pour leur dire mon mécontentement et aucune excuse de leur part, ils m'ont raccroché au nez. Je suis dans une colère noire après les urgences pédiatriques de Pellegrin" a-t-elle écrit dans sa story Insta, "de vrais incompétents", "c'est une honte".

Le petit Louis est désormais à la clinique du Tondu, à Floirac, avec "une équipe vraiment bienveillante" a indiqué la mère de famille. Son enfant doit rester hospitalisé en observation "jusqu'à jeudi au moins". Pendant ce temps, "c'est Fabrice qui s'occupe de tout le reste de la tribu" a-t-elle expliqué. "Ses frères et ses soeurs s'inquiètent pour lui" a-t-elle aussi avoué, "Ils font des visios très régulièrement pour pouvoir se parler".