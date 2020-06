Christopher Nolan interdit les chaises sur ses tournages, Anne Hathaway dévoile l'étrange raison

Vous adorez les films de Christopher Nolan ? Vous rêvez de travailler un jour à ses côtés ? Un petit conseil, plutôt que de faire des études de cinéma ou de prendre des cours de comédie, privilégiez réellement des séances de sport afin de renforcer votre fessier. Pour quelle raison ? Parce qu'il vous faudra faire des squats afin d'espérer pouvoir vous reposer un minimum sur ses tournages.

Christopher Nolan allergique aux chaises

Depuis quelques jours, Variety met en relation différents acteurs afin qu'ils échangent des anecdotes et partagent leurs expériences. A cet effet, Hugh Jackman en a profité pour confier à Anne Hathaway qu'il avait déjà travaillé avec deux cinéastes qui refusent systématiquement la présence des téléphones portables sur les plateaux, à savoir Darren Aronofsky et Denis Villeneuve, "Tous les deux expliquent que le plateau est sacré. Si vous êtes sur votre portable, ça peut dissiper cette énergie".

Une confidence qui a immédiatement fait tiquer la comédienne, "Je ne veux pas te contredire, mais tu as en fait travaillé avec trois réalisateurs qui n'acceptent pas les téléphones, il y a aussi Christopher Nolan", et qui lui a permis de rebondir sur sa propre expérience avec le réalisateur de Tenet ou The Dark Knight. Et visiblement, il imposerait de nombreuses règles très spéciales durant ses tournages. "Il interdit les chaises [sur le plateau]. J'ai travaillé deux fois avec lui, il n'autorise pas les chaises" a-t-elle ainsi dévoilé.

Anne Hathaway fan des méthodes du réalisateur

Serait-il un grand sadique qui aime faire souffrir les jambes de ses partenaires ? Presque. "Son raisonnement est le suivant : si vous avez des chaises, les gens vont s'asseoir dessus et s'ils sont assis, ils ne travaillent pas" a par la suite précisé l'actrice. Oui, il s'agit-là d'un concept aussi drastique que sadique. Pourtant, cette façon de voir les choses ne semble pas du tout déranger Anne Hathaway. Au contraire, elle en vient même à comprendre cette vision, "Il réalise ces incroyables films en terme d'ambition, de prouesses techniques, d'émotion. Et il arrive toujours à les faire dans les temps, sans dépasser les budgets. Je pense vraiment qu'il tient quelque chose avec ce truc avec les chaises".

On attend désormais de savoir si le perchman de Christopher Nolan est aussi emballé qu'elle par cette idée, lui qui n'a pas de caravane pour se reposer entre deux prises.