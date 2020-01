Chirurgie : on peut maintenant changer la couleur de ses yeux, en France (mais ça reste déconseillé)

Comment se déroule l'opération ? Sous anesthésie locale, le médecin incise la cornée au laser avant de creuser un micro tunnel "à la main". Il réalise ensuite l'insertion d'un colorant dans le tunnel. Il s'agit d'un colorant médical fabriqué en France, à Marseille. Une opération qui prend en tout 45 minutes et qui est facturée... 7 200 euros. Dans les faits, celles et ceux qui rêvent d'avoir des yeux clairs, s'ils sont majeurs et qu'ils ont l'argent, peuvent donc tout à fait se laisser tenter par cette opération de chirurgie esthétique.

"Une opération qui n'est pas sans risque"

Deux autres techniques existent mais sont interdites en France à cause de leur dangerosité : la dépigmentation de l'iris au laser et l'insertion d'implant en silicone. Mais attention, cette technique d'insertion d'un colorant médical n'est pas non plus hors de danger. Comme le souligne le journaliste Louis Laforge, cette "opération n'est pas sans risque".

En effet, elle est autorisée en France mais pas recommandée par la société française d'ophtalmologie. Selon son président, Laurent Kodjikian, "il peut y avoir de graves conséquences" comme un "risque d'abcès de cornée" et donc un "risque de cécité". Finir aveugle pour avoir voulu changer sa couleur des yeux, c'est sûr que ça ne donne à réfléchir.