Charlotte (Koh Lanta 2020) insultée après l'élimination de Teheiura : Inès la défend

On s'en souviendra de l'épisode de Koh Lanta 2020 du 1er mai ! Alors que Charlotte et Teheiura avaient tous les deux un collier d'immunité, aucun des deux ne l'a sorti lors du conseil se pensant en sécurité grâce aux votes de Moussa et Régis. Malheureusement, le héros et le père de famille ont voté contre eux. Résultat ? Le binôme a été éliminé de l'aventure après le départ choc de Sam. Les internautes ont rapidement montré leur colère surtout envers Charlotte puisque selon eux, c'est elle qui a trouvé le collier d'immunité pour les sauver.

"C'est pas bien de remettre la faute sur elle"

Certains sont même allés jusqu'à l'insulter, la menacer et se moquer d'elle avec des montages pas très avantageux : "Je suis totalement choquée. (...) Ils cherchent carrément nos noms pour nous insulter, nous rabaisser. Ce sont des mots très violents, parfois des personnes nous écrivent tous les jours. C'est du harcèlement et je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour", a confié Charlotte, qui affirme que le collier de Teheiura aurait tout changé, à Voici.

L'agente immobilière n'est d'ailleurs pas la seule à être la cible de quelques Twittos : Régis, Inès, Alexandra et Moussa reçoivent eux aussi des messages de haine. L'infirmière, complexée par son physique, n'a d'ailleurs pas hésité à prendre la défense de Charlotte lors d'un live Instagram : "Elle n'était pas la seule à détenir un collier d'immunité. C'est pas bien de remettre la faute sur elle. C'est son jeu, mais il ne faut pas dire que c'est elle qui a fait que Teheiura a été éliminé", a-t-elle expliqué avant de confier que l'ex-rouge est "l'une de mes plus belles rencontres".