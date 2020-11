Champion x Super Mario Bros. : la collab sportswear qui célèbre les 35 ans du jeu vidéo

Des pièces sportswear comme des hoodies, des sweats, des tee-shirts et des pantalons de jogging, le tout dans des teintes neutres qui vont avec tout (noir, blanc et gris). Et pour la touche de couleur, vous pouvez compter sur les personnages cultes de Super Mario Bros. comme Mario donc, mais aussi Princesse Peach, Toad et Bowser. Une collection capsule qui ravira ainsi tous les gamers et les fans de Super Mario Bros.

L'an dernier, c'est Champion qui fêtait ses 100 ans

David Robertson, directeur du Global Brand Marketing chez Champion, a rappelé dans le communiqué de presse que Champion a lui aussi célébré son anniversaire l'an dernier (en 2019), ses 100 ans. "Après avoir célébré son centenaire l'année dernière, Champion est ravie de commémorer une nouvelle étape importante d'une autre marque iconique" a-t-il ainsi indiqué.

"Depuis le début, Super Mario Bros. a illustré le travail d'équipe à travers ses nombreux personnages attachants qui oeuvrent ensemble pour faire triompher le bien" a-t-il souligné, et comme "Champion célèbre toutes les formes d'équipes", "nous sommes très heureux d'accueillir celle de Super Mario Bros.".