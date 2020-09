Nintendo célèbre les 35 ans de Super Mario Bros. : les jeux, produits et évènements à venir

Super Mario 3D All Stars, Mario Kart Live : Home Circuit... Les jeux annoncés

Alors que la Nintendo Switch a dépassé la Super Nintendo en terme de ventes, le studio de jeux vidéo fête l'anniversaire de Super Mario Bros. (les 35 ans). Le hashtag #SuperMario35 est partout sur Twitter et Nintendo est même en TT ce 3 septembre 2020, date marquée par l'annonce de plusieurs sorties de jeux. Dans un live posté sur YouTube, Nintendo a ainsi assuré la sortie de Super Mario 3D All Stars pour ce 18 septembre 2020 (en édition limitée) sur Nintendo Switch. Cette collection est composée de 3 jeux Super Mario : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.