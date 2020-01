La Nintendo Switch a dépassé la mythique Super Nintendo en nombre de ventes

La Switch dépasse la Super NES

Alors qu'Overwatch et 20 jeux Super Nes ont débarqué sur Switch, la console la plus récente a battu son aînée. En effet, la Nintendo Switch a écoulé 52,48 millions d'exemplaires, contre 49,10 millions pour la mythique Super Nintendo comme l'a annoncé l'entreprise nippone qui a créé les deux consoles de jeux vidéo lors de son dernier rapport financier. Ok, l'écart n'est pour le moment pas si grand que ça mais il risque de se creuser bien plus.

Surtout lorsqu'on sait que la Nintendo Switch est sortie en 2017, alors que la Super Nintendo a été lancée en 1990 au Japon (elle s'appelait alors Super Famicom). Bien sûr, le marché des jeux vidéo dans les nineties était bien différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de gamers à travers la planète. Mais quand même, ça reste un sacré exploit.

En partie grâce à cette belle progression, le troisième trimestre fiscal 2020 a augmenté par rapport à celui de 2019. Certes, il s'agit d'une petite augmentation (3,45 milliards d'euros contre 3,36 milliards d'euros l'année passée), mais encore une fois, ça reste positif pour la société japonaise.

Un coup de pouce de Pokémon ?

Une grande réussite en partie dû à Pokémon Epée / Bouclier, qui à peine lancée en 2019 fait déjà partie du top 5 des plus gros succès de la Nintendo Switch de l'an dernier (avec 16,06 millions d'unités vendues). Mario Kart 8 Deluxe (22,96 millions de ventes), Super Smash Bros. Ultimate (17,68 millions de ventes), Super Mario Odyssey (16,59 millions de ventes) et The Legend of Zelda: Breath of the Wild (16,34 millions de ventes) complètement le haut du classement.

Alors que sa version complètement nomade, la Nintendo Switch Lite, semble également beaucoup plaire, la Switch a cependant encore d'autres consoles à battre. Lesquelles ? La NES (Nintendo Entertainment System) avec ses 61,91 millions de ventes et la Wii et ses impressionnants 101,63 millions de ventes.