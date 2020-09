Mario, le film : le héros de Nintendo bientôt de retour au cinéma

Il y a 27 ans sortait au cinéma Super Mario Bros aka l'un des pires films jamais produits/réalisés adaptés du monde du jeu vidéo. Nanar culte pour les uns, bouse intersidérale pour les autres, ce long-métrage porté par Bob Hoskins ne rendait clairement pas hommage au plus célèbre personnage de Nintendo.

Aussi, alors que la licence vidéo-ludique continue de cartonner aujourd'hui, notamment grâce à la Switch, Nintendo a décidé de corriger cette terrible erreur de parcours en lançant la production d'un tout nouveau projet cinématographique particulièrement intrigant.

Mario retourne au cinéma

D'après les premières informations révélées par le studio, c'est un film d'animation qui est actuellement en projet et qui "est prévu pour une sortie en salles en 2022". A cette occasion, Nintendo - conscient qu'il est attendu au tournant cette fois, s'est associé à Illumination, qui n'est autre que la société à l'origine de certains des plus gros succès animés de ces dernières années comme Moi, Moche et Méchant, Les Minions ou encore Comme des bêtes.

De quoi nous faire comprendre que ce film est (enfin) entre de très bonnes mains, d'autant plus que Chris Meledandri - le boss d'Illumination, peut compter sur le soutien de Shigeru Miyamoto - le co-créateur de Mario, qui a un rôle de producteur et superviseur ici.

Du côté de l'histoire ou du casting vocal, il faudra se montrer patient avant d'en savoir plus, mais on est déjà hypé. De toute façon, ça ne pourra jamais être pire que le film de 1993...