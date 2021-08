Cette TikTokeuse a officiellement la bouche la plus grande du monde 😮

"Ma bouche me différencie de millions d'autres comédiens, chanteurs ou créateurs. Je ne pensais pas qu'elle pouvait me rendre si célÚbre, c'est incroyable. C'est vraiment trÚs trÚs cool" a-t-elle déclaré dans une vidéo réalisée par le livre Guinness des records.

"J'ai transformĂ© l'un de mes plus grands dĂ©fauts en mon plus grand atout", il "ne faut jamais avoir peur d'ĂȘtre soi-mĂȘme"

Sur son compte Instagram, Samantha Ramsdell a tenu à remercier ses abonnés, son dentiste et le Guinness. "Nous l'avons fait !!!!" s'est-elle réjouie, "Merci beaucoup @guinnessworldrecords !!! Et merci à mon dentiste @drcheungsmiles pour les mesures officielles et de s'occuper de ma bouche béante. Quel honneur".

L'influenceuse de TikTok a aussi avouĂ© que sa grande bouche avait Ă©tĂ© un dĂ©faut pour elle pendant longtemps avant de s'accepter. "Toute ma vie, j'ai Ă©tĂ© si peu sĂ»re de ma bouche... maintenant je la cĂ©lĂšbre. J'ai transformĂ© l'un de mes plus grands dĂ©fauts en mon plus grand atout. Ce qui vous rend unique est votre super pouvoir et j'espĂšre que cela ne fait qu'inspirer les autres Ă embrasser ce qui les rend diffĂ©rents et Ă ne jamais avoir peur d'ĂȘtre soi-mĂȘme" a-t-elle confiĂ©.

Dans la vidéo réalisée par le livre des records, Samantha Ramsdell a précisé : "Avoir 31 ans et obtenir un record comme celui-ci, à propos de quelque chose qui m'a rendue anxieuse pendant longtemps, que j'ai tenté de minimiser, c'est génial". Et "obtenir ce titre auprÚs du Guinness me permet de montrer à ceux qui m'ont harcelée, ou qui m'ont fait douter, qui m'ont tourmentée, que j'ai une grosse bouche, c'est vrai, mais qu'au moins, c'est la plus grosse du monde !".