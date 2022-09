Cette série française qui cartonne va avoir droit à son remake aux USA

TF1 semble incapable de produire une série sans ajouter Audrey Fleurot à son casting, une frustration et lassitude ressenties par une partie des téléspectateurs, mais cette stratégie se révèle particulièrement efficace. On l'a encore vu cette semaine, les deux premiers épisodes de la série Les combattantes ont réuni 5,1 millions de téléspectateurs, tandis que HPI fait des envieux dans le monde entier.

HPI bientôt remakée aux USA

En effet, cela vient d'être officialisé, ABC Signature (société de production et distribution du groupe Walt Disney) a tout simplement acheté les droits d'adaptation de la série à succès pour une diffusion prévue ensuite sur ABC, célèbre chaîne américaine à qui l'on doit notamment Lost, Modern Family, Grey's Anatomy ou encore Scandal et Desperate Housewives. La classe.

Pour l'heure, seul un épisode pilot a été commandé - donc rien ne dit que ce remake américain verra bien le jour chez nos voisins si celui-ci ne convainc pas les dirigeants, mais le studio semble croire en ce projet. Et pour cause, il vient de recruter Drew Goddard afin de scénariser l'épisode et jouer un rôle de producteur exécutif. De qui s'agit-il ? Du créateur de la série Daredevil de Netflix, mais également un ancien scénariste sur les séries Lost et Alias ou des films Seul sur Mars et World War Z. Rien que ça.

>> HPI saison 3 : une suite déjà en préparation, un gros changement à venir en 2023 <<

"L'enthousiasme des équipes de ABC Signature et leurs échanges avec les producteurs nous ont convaincus qu'ils pourraient donner un rayonnement supplémentaire à la série et permettre à une création originale TF1 de porter haut les couleurs de la production française et de ses talents", s'est notamment exclamé Rodolphe Buet (directeur général de Newen Connect), heureux de voir un tel projet aboutir. En revanche, à ce jour, aucune actrice n'a encore été recrutée pour succéder à Audrey Fleurot dans le rôle de Morgane Alvaro.