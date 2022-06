HPI saison 3 : une suite déjà en préparation, un gros changement à venir en 2023

Le final de la saison 2 d'HPI diffusé ce jeudi 16 juin 2022 sur TF1 vous a passionné ? Ca tombe bien, la série est loin d'être terminée. Audrey Fleurot (Morgane Alvaro) et Mehdi Nebbou (Adam Karadec) l'ont confirmé, une saison 3 est déjà prévue. Et si sa date de sortie / diffusion n'est pas encore connue, on sait déjà que les nouveaux épisodes seront portés par un gros changement.