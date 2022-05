HPI saison 2 : Audrey Fleurot dévoile ce qu'elle n'aime pas chez Morgane Alvaro

Diffusée au printemps 2021, la saison 1 de HPI a été un énorme succès sur TF1 : elle a rassemblé plus de 9 millions de téléspectateurs en moyenne pour les 8 épisodes. Sans grande surprise, la chaîne a donc décidé de donner une saison 2 à la série avec Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou. Elle contiendra elle aussi 8 épisodes et le succès devrait être au rendez-vous. C'est avec plaisir que l'actrice vue dans Le Bazar de La Charité a repris son rôle. Elle l'avoue quand même, elle n'aime pas tout chez son personnage.

Ce qu'Audrey Fleurot n'aime pas chez Morgane Alvaro

Interrogée par Télé Loisirs, l'actrice a dévoilé la chose qu'elle ne supporte pas chez Morgan : le fait qu'elle soit très souvent arrogante. Une chose qui "peut devenir énervante" selon Audrey Fleurot. "Morgane a quelque chose d'horripilant quand elle balance : 'Ah ! bah j'vous l'avais dit !'." Si ça peut l'irriter, la star reconnaît quand même : "C'est bien de ne pas toujours vouloir la rendre aimable".

Audrey Fleurot a aussi expliqué ce qu'elle préfère chez son perso : son côté positif. "Malgré ses galères, elle ne se lamente jamais et essaie au contraire de tirer le meilleur parti de la vie. J'aimerais avoir ne serait-ce qu'une petite part de ce rapport au monde" a-t-elle ajouté.