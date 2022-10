Cette série du créateur d'Euphoria fera parler tout le monde l'an prochain et ça s'annonce sulfureux

Quelles seront les séries qui feront le plus parler en 2023 ? Grâce à HBO, on a peut-être déjà la réponse. Alors que la chaîne câblé a renoué avec le succès grâce à House of the Dragon qui cartonne actuellement, une autre série fait partie de ses hits du moment. Il s'agit d'Euphoria, portée par Zendaya qui a remporté un nouvel Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle. C'est Sam Levinson, à qui l'on doit aussi le film Assassination Nation, qui est à l'origine de cette série et son prochain projet risque bien de faire parler ! Il s'est associé à une star de la musique : The Weeknd.

The Idol, une série de et avec The Weeknd

Chanteur, producteur et maintenant acteur, The Weeknd peut tout faire ! La star qui a cartonné avec les hits Can't Feel My Face, Blinding Lights ou encore Save Your Tears et a enflammé le Super Bowl en 2021 est en fait à l'origine de la série The Idol, attendue pour 2023 sur HBO, qu'il a cocréée, produite et dans laquelle il tient l'un des rôles principaux. Et pour ce premier projet dans un rôle principal, Abel Tesfaye de son vrai nom s'est penché sur un domaine qu'il connaît bien : la musique.

The Idol, c'est l'histoire de Jocelyn (Lily-Rose Depp), une jeune pop star qui a tous les atouts pour réussir. Alors que cette dernière est prête à tout exploser, elle se rapproche aussi de Tedros (The Weeknd), un gourou et leader d'une secte qui essaie de contrôler les moindres faits et gestes de Jocelyn. Une plongée envoûtante dans les dérives de l'industrie musicale qui s'annonce 100% hot si on en croit la nouvelle bande-annonce à voir dans notre diaporama.

La date de sortie de The Idol n'est pas encore annoncée mais on parie déjà qu'elle devrait beaucoup faire parler lors de sa diffusion aux Etats-Unis. Côté casting, on retrouve aussi Jennie Ruby Jane de Blackpink, Troye Sivan, Dan Levy, Suzanne Son ou encore Tunde Abebimpe. Anne Heche qui est décédée dans un accident de voiture cet été y tient aussi un rôle.