Cette émission culte à laquelle TF1 interdit ses animateurs de participer (non, ce n'est pas TPMP !)

Le samedi 7 janvier 2023, TF1 a donné le coup d'envoi d'une nouvelle saison de Ninja Warrior en première partie de soirée. Christophe Beaugrand et Denis Brogniart ont conservé la présentation de l'émission, dont Iris Mittenaere est chargée de recueillir les confessions des candidats.

Afin d'assurer la promotion de cette nouvelle saison de Ninja Warrior, Christophe Beaugrand s'est rendu dans On refait la télé sur RTL. Il s'y est livré à une révélation inattendue. Celui, qui est sociétaire des Grosses têtes de Laurent Ruquier, a confessé que TF1 interdisait à ses animateurs de participer à une célèbre émission.

TF1 interdit à ses animateurs de participer à...

Ces dernières années, TF1 a multiplié les conflits avec TPMP. Ce n'est pourtant pas à l'émission de Cyril Hanouna que la chaîne privée interdit ses animateurs de participer, mais à Fort Boyard ! Christophe Beaugrand, dont la dernière apparition face au Père Fouras remonte à 2011, en a expliqué la raison au micro d'Eric Dussart et Jade sur RTL.

"TF1 n'a pas envie que j'y retourne. On m'a demandé de ne plus y retourner. C'est une émission qui marche très bien en prime sur France 2. Je peux comprendre que TF1 n'ait pas envie d'envoyer ses visages donner de la force à un programme qui marche déjà plutôt pas mal sur la chaîne d'en face", a expliqué Christophe Beaugrand.

Christophe Beaugrand va-t-il reprendre Secret Story ?

Christophe Beaugrand a été, en outre, interrogé sur un retour de Secret Story. L'émission, où il a remplacé Benjamin Castaldi à la présentation en 2015, est absente des écrans depuis 2017. "Je ne sais pas si ça va revenir et je ne sais pas si ça serait moi qui serais à l'animation", a indiqué l'animateur, tout en estimant que Secret Story avait encore un avenir à la télévision.

"Je pense que c'est un format qu'il faut bien traiter et c'est surtout le casting qui fait toute la différence. Regardez le casting du retour de Star Academy, on avait des jeunes bien élevés, qui s'exprimaient bien et qui avaient leur personnalité. Parfois, ça s'engueulait, et parfois, ils étaient touchants. C'était des jeunes comme il en existe plein dans la société aujourd'hui", a souligné Christophe Beaugrand.

"Si on arrive à faire un casting qui ne soit pas - comme on dit dans notre jargon, un casting télé-réalité - avec que des nanas qui ont les seins comme des obus et la bouche comme des pneus et des mecs qui ont tous des abdos que personne n'a dans la vraie vie, à part si tu fais du sport 24/24 et que tu ne sais pas aligner trois mots en français, ça n'a aucun intérêt !", a conclu Christophe Beaugrand, tout en déplorant que les télé-réalités d'aujourd'hui ont "abîmé" le genre...