"Ce n'était pas le deal à la base" : trahi par Cyril Hanouna, ce comique est loin de garder un bon souvenir de son expérience très courte dans TPMP

Après des débuts remarqués sur France 4, TPMP a pris du galon en 2012. Le talk de Cyril Hanouna a été choisi pour être la nouvelle vitrine de Direct 8, rachetée par le groupe Canal+ et renommée C8 depuis.

Au fil des années, l'animateur n'a cessé d'étoffer sa bande dans Touche pas à mon poste. L'animateur, qui vient de provoquer un recrutement polémique, a tenté d'installer un programme court à l'antenne à la rentrée 2017.

Tom Villa a délivré Sans mensonges à travers TPMP. Dès son premier épisode, le programme court a été loin de recevoir un bon accueil de la part des téléspectateurs de C8. L'humoriste s'est remémoré cette difficile période pour La leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Il s'y est livré à des révélations glaçantes.

Un échec cuisant pour Tom Villa

Juste avant la diffusion du premier épisode de Sans mensonges, une bonne ambiance régnait sur le plateau de Touche pas à mon poste. "On diffuse le premier épisode et il y a un plouf. Sur le plateau, ça ne rigole pas trop, je dirais même pas vraiment...", s'est souvenu l'humoriste.

"On se fait arracher la gueule sur Twitter. Les Fanzouzes (nom donné aux téléspectateurs de TPMP, ndlr) étaient très intensifs à l'époque et on se fait démonter. Et puis le lendemain, on doit encore tourner...", a ajouté Tom Villa, qui avait déjà été la cible de violentes attaques sur Twitter suite à des blagues sur Robert Ménard dans Salut les Terriens.

Cet accueil glacial des téléspectateurs de TPMP est survenu alors que Tom Villa n'avait pas terminé le tournage de Sans mensonges. "Là, c'est la douche froide !", a amèrement avoué le comique, avant de revenir sur la diffusion du deuxième épisode.

Cyril Hanouna supprime Sans mensonges de TPMP

Tom Villa a alors découvert avec effroi que Cyril Hanouna avait choisi de ne pas diffuser le deuxième épisode de Sans mensonges dans TPMP. Le programme court a été relégué en ouverture de C'est que de la télé, émission alors animée par Julien Courbet à 17h30.

"Ce n'était pas le deal à la base... On devait être à 20 heures / 21 heures et là, on est à 17h30. Ça n'a pas marché...", a déploré Tom Villa. Sans mensonges, qui s'est voulu beaucoup plus performant sur internet, a vu son stock d'épisodes être liquidé par C8 à travers C'est que de la télé...