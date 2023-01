"Les seins comme des obus et la bouche comme des pneus" : Christophe Beaugrand cash sur le potentiel nouveau casting de Secret Story

Si les émissions de télé-réalité font partie intégrante de nos vies et nous ont fait rêver au fil des années, Secret Story fait incontestablement partie de celles qui ont cartonné. Avec 11 saisons au compteur, le programme d'enfermement a vu défiler un nombre impressionnant de candidats aux secrets tous plus fous les uns que les autres. Impossible d'ailleurs d'oublier Benoît Dubois, Amélie Neten, Marie Garet, Ayem Nour ou encore Nadège Lacroix.

D'abord présentée par Benjamin Castaldi, l'émission a finalement été reprise par Christophe Beaugrand à partir de la saison 9. Récemment invité sur RTL dans l'émission On refait la télé, ce dernier a évoqué l'éventualité pour lui de reprendre les rênes de Secret Story. "Je ne sais pas si Secret va revenir et je ne sais pas si ça serait moi qui serais à l'animation", a-t-il confié à Eric Dussart.

>> Une ancienne candidate de Secret Story avoue avoir triché <<

Selon lui, l'émission a encore un bel avenir à la télé : "Je pense que c'est un format qu'il faut bien traiter et c'est surtout le casting qui fait toute la différence. Regardez le casting du retour de la Star Academy, on avait des jeunes bien élevés, qui s'exprimaient bien et qui avaient leur personnalité. Parfois, ça s'engueulait, et parfois, ils étaient touchants. C'était des jeunes comme il en existe plein dans la société aujourd'hui."

>> Un couple emblématique de Secret Story annonce sa rupture <<

Le casting de Secret Story est primordial pour Christophe Beaugrand

Christophe Beaugrand le dit haut et fort : si Secret Story revient, c'est que le casting vaut le coup. "Si on arrive à faire un casting qui ne soit pas, comme on dit dans notre jargon, un casting télé-réalité, avec que des nanas qui ont les seins comme des obus et la bouche comme des pneus et des mecs qui ont tous des abdos que personne n'a dans la vraie vie, à part si tu fais du sport 24h/24 et que tu ne sais pas aligner trois mots en français, ça, évidemment, ça n'a aucun intérêt". De telles personnalités ne donneraient pas envie au présentateur d'animer de nouveau l'émission : "Les télé-réalités telles qu'elles ont ensuite été fabriquées ont vachement abîmé le genre, je trouve", conclut-il.