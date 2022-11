Secret Story de retour sur Prime Video dans une version non censurée ? Un projet fou se prépare

Faire du neuf avec du vieux, c'est visiblement la recette du moment de la part des producteurs qui n'ont plus du tout envie d'être originaux et créatifs. Là où TF1 a relancé Star Academy et serait en discussions pour faire revenir Le Bigdil, M6 ne serait de son côté pas contre un retour de Loft Story. Mais ce n'est pas tout, à en croire les informations de Benjamin Castaldi, c'est Secret Story qui pourrait à son tour être resuscitée dans les mois à venir.

Un Secret Story encore plus fou à venir ?

Ce jeudi 17 novembre 2022, le chroniqueur de TPMP a en effet lâché une petite indiscrétion à ce sujet : "Apparemment Secret Story reviendrait mais... sur Amazon Prime. TF1 aurait renoncé et ça pourrait donc arriver sur Prime Vidéo". Une révélation surprenante ? Pas tant que ça. Tout comme Netflix avec The Circle, la plateforme de streaming d'Amazon s'est déjà essayée au genre de la télé-réalité avec Love Island animée par Nabilla. Surtout, la production et diffusion de Secret Story sur un site Internet et non à la télévision à une heure de grande écoute permettrait au concept d'être encore plus fou.

"Je pense que c'est une bonne idée si c'est vrai, car ils seront tranquilles. Il n'y a pas d'ARCOM (L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), ils pourront faire ce qu'ils veulent, des secrets de fous..." s'est enthousiasmé Benjamin Castaldi autour de la table de C8. Je pense vraiment que sur Prime, il n'y aura aucune contrainte, ils pourront aller très très loin."

Castaldi de retour à l'animation ?

Un projet qui serait déjà bien avancé en coulisses puisqu'il a ensuite précisé qu'il devrait y avoir "quatorze candidats" et que le programme devrait "durer dix semaines". En revanche, le nom du futur animateur (ou de l'animatrice) n'est pas encore connu. Castaldi l'a assuré, "J'ai pas été approché pour présenter. J'ai un travail sur C8". Heureusement pour lui, Cyril Hanouna - qui connait bien les producteurs, pourrait malgré tout l'aider à retrouver son poste : "Je vois pas qui est-ce qu'ils pourraient prendre pour animer, car je ne vois pas meilleur que toi."

A suivre.