"J'ai reçu un coup de fil" : Le Bigdil de retour ? Vincent Lagaf' avoue tout

Durant 6 ans, Le Bigdil a animé nos débuts de soirées sur TF1 avec Bill l'extraterrestre, les Gafettes, Ramuncho et évidemment Vincent Lagaf' à l'animation. 18 ans après la fin du programme culte, on n'a jamais été si proche de voir Le Bigdil revenir à la télé ! Un site américain a dévoilé que le producteur original, Hervé Hubert, a racheté les droits de l'émission dont Le Bigdil est adaptée et Guillaume Genton dévoilait dans TPMP que l'animateur aurait dit oui pour revenir. Alors, info ou intox ?

Vincent Lagaf' prêt à faire revenir Le Bigdil

Interrogé par Télé Loisirs, Vincent Lagaf' a levé le mystère autour des rumeurs récentes du retour du Bigdil... et confirmé avoir bien été contacté pour reprendre l'émission culte ! Et contrairement à 2018 où il assurait ne pas vouloir revenir, l'animateur assure que ça pourrait bien se faire cette fois. "J'ai reçu un coup de fil du producteur de l'émission, Hervé Hubert, qui m'a textuellement dit : 'J'ai racheté les droits, est-ce que ça t'amuserait de le reprendre ?' Chose à laquelle j'ai évidemment répondu oui !" a confié Vincent Lagaf'.

Mais attention à ne pas crier victoire trop vite ! L'animateur avoue que ce retour n'est pas fait pour le moment car tout cela sera sous "certaines conditions". "Je ne vois pas d'autres versions que l'originale, dans mon costume queue de pie rose, avec une jambe un peu plus raide qu'avant, et Bill." a-t-il confié, voulant donc coller à l'émission originale le plus possible.

Il dément une rumeur

S'il a été contacté par le producteur, Vincent Lagaf' dément cependant être en contact avec TF1 pour faire revenir l'émission. "Pour l'instant, c'est tout : je n'ai jamais été reçu chez TF1, il n'a jamais été question de tourner un pilote de test... C'est bidon !" assure-t-il. Des déclarations qui laissent quand même bon espoir de revoir l'émission culte à la télé. Bip, bip !