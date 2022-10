Le Bigdil de retour : TF1 et Vincent Lagaf' seraient d'accord, mais pas forcément sous la forme attendue

Vous avez la flemme de bosser mais il vous faut tout de même un travail pour payer vos factures ? On a la solution : devenez dirigeant d'une chaîne de télévision. Et pour cause, comme on peut le découvrir depuis quelques mois (années), c'est l'emploi fictif le mieux rémunéré. Oui, pas la peine de vous prendre la tête pour imaginer des programmes originaux capables de passionner les téléspectateurs, il suffit simplement de faire du neuf avec du vieux en faisant revenir à l'antenne des émissions cultes terminées.

Le Bigdil de retour, mais...

Ainsi, tandis que Nikos s'apprête à animer une nouvelle saison de la Star Academy et que M6 serait en train de préparer un reboot de Loft Story, TF1 aurait donné son feu vert au retour de l'un des jeux télé les plus emblématiques de l'histoire du petit écran.

"J'ai une petite info sur TF1, ils veulent relancer le Bigdil avec Vincent Lagaf'", a notamment déclaré Guillaume Genton ce mercredi 5 octobre 2022 sur le plateau de TPMP. Une info qui devrait faire le bonheur de tous les nostalgiques en manque de Bill, le plus génial de tous les aliens, mais attention...

TF1 avance étape par étape

Le chroniqueur l'a précisé, le format en quotidienne ne serait pas encore à l'ordre du jour : "Ils lui ont proposé d'animer un prime événement et il aurait accepté apparemment". Autrement dit, les dirigeants de la chaîne - probablement refroidis par l'échec de l'émission réunion autour de Secret Story diffusée cette année sur TFX, devraient attendre les audiences et les avis du public pour savoir si, oui ou non, un tel retour serait une bonne idée.

Par ailleurs, cela pose une question : avec les présences d'Ici tout commence et Demain nous appartient sur les créneaux entre 18h30 et 19h45, le Bigdil aurait-elle encore sa place sur TF1 ou serait-elle destinée à une chaîne de la TNT ? A suivre.