Cette comédie française complètement culte est de retour, 19 ans après la fin

Faire du neuf avec du vieux, c'est une phrase que de nombreux producteurs ont suivi à la lettre ces dernières années, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Retour de films cultes (Indiana Jones, suite de Dirty Dancing), reboot de séries (Charmed, Roswell, Un, dos, tres) ou carrément nouvelles saisons (Dexter, Sex and the City), ce ne sont pas les projets du genre qui ont manqué.

Et même la télévision française s'y met en 2023. Dans les années 1990/2000, plusieurs fictions ont fait le bonheur des téléspectateurs. Comme par exemple H sur Canal+ ou Un gars une fille sur France 2 (les deux séries sont disponibles sur Netflix). En ce début 2023, c'est M6 qui a décidé de faire revenir l'une de ses fictions complètement culte dans un tout nouveau format.

Cette comédie culte de retour... le temps d'un prime

Cette série qui vous a fait rire dans les années 2000, c'est Caméra Café ! Le format court avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc'h a été diffusé entre 2001 et 2004 sur M6, et fait donc son come-back le temps d'un prime anniversaire. Pour fêter les 20 ans du programme, les acteurs se sont retrouvés pour mettre en boîte une fiction de 90 minutes.