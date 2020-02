Cet escape game vous défie d'échapper au naufrage du Titanic

Mais pourquoi Jack n'est-il pas monté sur la planche avec Rose ? Plus de 21 ans après la sortie du film Titanic en 1998, vous vous posez la même question et ne comprenez toujours pas cette fin tragique, même après l'explication de James Cameron ? Et si vous vous étiez retrouvé sur le bateau de croisière, comment auriez-vous réagi lors du naufrage ? Auriez-vous réussi à vous sauver ?

Un escape game sur le Titanic

Mettez-vous dans la peau de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet grâce à cet escape game de Majestic Escape Game, situé dans le premier arrondissement de Paris. Le but de celui-ci : sauver sa peau pendant que le Titanic coule, en 60 minutes. Le 15 avril 1912 à 1 h 20 du matin, vous travaillez dans la salle des machines lorsqu'un message annonce que le paquebot s'apprête à sombrer. Vous avez 60 minutes pour vous échapper, sauter dans un canot de sauvetage, et sauver votre peau.

60 minutes pour échapper au naufrage

"Attention dans ce jeu vous devrez faire preuve de sang-froid. Majestic Escape Game a reproduit un décor, réplique d'une des sections du célèbre Titanic. Plongez au coeur de l'action et quittez le bateau avant que l'eau n'inonde l'intégralité de l'espace de jeu..." Si ce scénario est beaucoup trop stressant pour vous, vous pouvez toujours participer à cet escape game avec des chatons qui propose de les adopter à la fin de la partie.