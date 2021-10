Cécile (L'amour est dans le pré 2021) blessée par Anne-Lise ? Elle dénonce un manque de respect

Ce lundi 4 octobre 2021, on pourra découvrir la suite du séjour d'Anne-Lise et Cécile dans la ferme de Franck lors du nouvel épisode de la saison 16 de L'Amour est dans le pré 2021. Cependant, si l'émission culte d'M6 se veut avant tout bon enfant, romantique et mignonne - malgré un naturel parfois un peu trop brut chez les agriculteurs, ne soyez pas étonnés d'assister à de lourds moments de tension à l'écran cette semaine.

Cécile oubliée par Franck pour Anne-Lise

Sur son compte Instagram, Cécile a en effet confessé avoir difficilement vécu ce court séjour chez le sylviculteur. En cause ? La vie à trois ne se serait pas déroulée d'une façon très agréable pour elle, "Je me suis aperçue que chacun avait sa réalité et que l'évolution du trio n'allait pas être de tout repos."

Ainsi, là où Cécile pensait partir avec une longueur d'avance sur sa concurrente, "J'étais convaincue que Franck et moi c'est une évidence et que juste être moi est suffisant (sic)", elle s'est finalement heurtée à une réalité froide, la faute à un manque de considération inattendu de la part de Franck à son encontre, "Pour Franck je suis 'la femme forte' et Anne Lise 'le petit oisillon fragile'. Et la femme forte n'a semble-t-il pas besoin d'avoir les mêmes attentions."

"Je ne tolère pas que l'on me manque de respect"

Un traitement de faveur difficile à accepter, d'autant plus qu'Anne-Lise ne serait pas aussi innocente qu'elle le laisse penser. Cécile l'a justement rappelé, sa concurrente ne s'est pas privée pour se moquer d'elle en l'accusant notamment d'avoir "des rires pas naturels" et d'être une "grande gueule".

Des propos très durs à entendre pour Cécile, qui a donc profité de son post Instagram pour se confier sur son mal-être, "Je reste zen même si je ne tolère ni que l'on me manque de respect, ni le manque d'authenticité. Je m'étais préparée émotionnellement mais j'appréhende un peu la seconde journée en espérant que les outils ne seront pas plus coupants et maladroits que les mots... une distance respectable s'impose !"

Si Jean-François assurait récemment que L'Amour est dans le pré était parfois scénarisée, Cécile se serait bien passée d'un tel script !