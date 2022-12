Ce film de Noël sur Netflix est probablement l'un des pires : on a quand même testé de le regarder

Un film sans aucun sens et incompréhensible

Tout d'abord, faisons un point sur l'histoire. Ally (Jessica Lowndes) est une médecin qui ne vit que pour son travail et qui déteste Noël. Face à ça, son compagnon décide de la quitter, lassé de la voir être plus intéressée par sa carrière que par leur relation. Un choc pour la jeune femme qui est prête à tout pour lui prouver que non, c'est faux, elle a aussi l'esprit de Noël en elle. A cette occasion, elle fait la rencontre de Gabe (Chad Michael Murray), un homme sexy mais à la fois étrangement robotique. Tous les deux s'allient pour découvrir ce qu'est vraiment la magie de Noël en accomplissant ensemble des corvées relous mais indispensables pour passer de bonnes fêtes.

Au programme ? Ces tâches de Noël comprennent ainsi la cuisson de biscuits, la décoration d'un sapin ou les chants de Noël improvisés. Pour une raison improbable mais que personne ne prend la peine de questionner, Ally a toujours besoin d'aide pour chacune d'elles, et Gabe est toujours présent pour l'assister. En réalité, mais chut, c'est un secret, il s'avère que Gabe est tout simplement un ange qui a débarqué sur Terre, avec deux autres collègues, afin de lui apprendre le sens de Noël et lui permettre de se remettre avec Josh. Un concept cliché avec un twist encore plus niais : très vite, cet ange tombe amoureux de sa patiente au point d'en perdre ses pouvoirs. Si vous vous demandez encore comment une telle histoire peut se terminer à ce stade, bon courage !

Un projet plus faux que la neige à l'écran

Noël sous son aile est bêtement complexe, proposant un univers qui ne prend même pas la peine d'expliquer ses règles. Alors okay, c'est un film de Noël et il ne faut pas trop en demander, mais cela reste frustrant de voir que le concept n'est pas davantage exploré, ni même légitimé. C'est tout juste si on nous lâche que c'est normal de voir des anges s'inviter dans la vie des humains, qu'il est classique de tomber amoureux d'eux et qu'ils ont une date limite sur Terre. Pourquoi y a-t-il trois anges qui veillent à ce qu'un couple pris au hasard se retrouve ensemble ? N'y a-t-il personne d'autre à aider dans toute la ville ? Quelle est la raison de cet étrange clin d'oeil à Ally et Josh au dîner du réveillon de Noël ? "PFFFF", telle sont les réponses apportées.

Beaucoup d'entre vous diront : "c'est un film de Noël, il n'y a pas besoin de se prendre la tête ou de demander de la qualité". On peut effectivement l'entendre, mais ce film reste fascinant dans sa façon qu'il a de causer sa propre chute dans un vide créatif angoissant. Il possède bien tous les ingrédients de Noël (les décorations, les chants, la neige, l'amour, les bonbons) mais il apparaît encore plus froid et fake que la neige artificielle utilisée. On n'y croit jamais tant l'ambiance pue le faux à tous les étages. Le scénario semble avoir été écrit en une après-midi sur une feuille de PQ aux toilettes sans qu'aucune réflexion n'ait été apportée au sens de ce qu'il raconte. La réalisation ne fait aucun effort et les acteurs pensent plus à leurs chèques et à retourner bronzer à la plage (car oui, n'oublions pas que ces projets sont tournées en été) qu'à réciter correctement leurs dialogues en y apportant un peu d'émotion. Le résultat d'un tel cocktail d'absurdités ? Une oeuvre impossible à catégoriser.

Un appel à l'aide de l'équipe du film ?

Comment un tel acteur comme Chad Michael Murray, qui était une véritable star à l'époque des Frères Scott, a-t-il pu en venir à ne jouer que dans des films horribles du genre (Coup de foudre à Sand Dollar Cove, Noël comme chien et chat, The Holiday Train) ? Ici, sa voix apparaît étrangement robotique, comme si elle avait oublié comment jouer. Ou qu'elle avait envie de se détacher de cette filmographie. La moindre de ses répliques est systématiquement prononcée sur le mauvais ton. C'est tellement récurrent et flagrant qu'on en vient à se demander ce qu'ils faisaient sur le plateau pour ne pas constater le problème en direct (et si vous regardez le film en VF, sachez que ça n'est pas mieux car son doubleur n'est pas le même que sur Les Frères Scott). Il n'est pas non plus aidé par la performance de Jessica Lowndes qui n'est pas la meilleure des actrices, en attestent ses choix de films... On assiste ici au résultat bancal d'un enchaînement de mauvais choix.

Fait intéressant, son réalisateur, Jerry Ciccoritti, est pourtant réputé et a même remporté plusieurs prix au Canada en tant que réalisateur d'épisodes avec à son palmarès l'incroyable série Schitt's Creek. Pourtant, même là il semble avoir perdu la main. Toutes ses décisions sont aussi bizarres que le film lui-même. On se tape par exemple des fondus au noir au milieu d'une scène qui continuent dans le plan suivant, comme si de rien n'était ! POURQUOI ?!

Bref, même si vous êtes un fan de tous les films de Noël, celui-ci vous semblera bizarre, indigeste. C'est un film encore plus brisé que l'ego de Cristiano Ronaldo après son échec en Coupe du Monde, totalement fauché avec un budget digne d'une vidéo YouTube des années 2010 au point d'être incapable de mettre suffisamment de neige sur les décors, de créer de la fausse glace ou de soigner des effets spéciaux. C'est tellement raté que les blagues sont moins drôles que les scènes dramatiques. Il apparait évident qu'aucune des personnes impliquées dans ce film ne voulait le faire, mais que leurs banquiers les ont obligés à signer.

Oui, incroyable mais vrai, TikTok avait pour une fois raison : évitez-le... ou profitez-en pour le voir après beaucoup (beaucoup) de champagne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surement moins que le visionnage de ce film !

Article écrit en collaboration avec nos confrères de Espinof