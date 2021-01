Carole (Koh Lanta 2020) agressée : "Pour me protéger, mon fils s'est fait tabasser"

"J'ai une haine en tant que maman parce que j'ai été impuissante"

Carole faisait partie des 24 candidats de Koh Lanta 2020, alias Koh Lanta, les 4 terres sur TF1. L'aventurière qui était dans l'équipe du Sud dans l'émission animée par Denis Brogniart a raconté avoir été agressée avec son fils ce mercredi 6 janvier 2021. Dans sa story Instagram, la Marseillaise a déclaré : "Il s'est passé un truc vraiment horrible. J'ai la haine, vous ne pouvez pas savoir... J'ai une haine en tant que maman parce que j'ai été impuissante. J'ai essayé de séparer un acte violent non justifié".

"Ça a démarré sur un parking, pour une place. Impossible de se garer. Il y a eu des gens malveillants qui nous ont insulté, qui ont tapé sur ma voiture à coups de poings. Mon fils leur a dit de se calmer, ça ne leur a pas plu. On n'a plus le droit de parler !" a indiqué Carole, qui avait été déçue d'Alix lors du conseil. "Ils l'ont insulté. Si vous voyiez mon fils, c'est horrible" a continué d'expliquer la maman, "Pour me défendre, me protéger, il s'est fait tabasser. Frapper un jeune à deux, avec un poing américain... Pour moi, ce ne sont pas des hommes".

"Ils vont payer" assure l'aventurière de Koh Lanta 2020

La doyenne de Koh Lanta 2020 est désemparée d'avoir été témoin d'une scène aussi violente. Très attristée pour son fils qui s'est fait battre sous ses yeux, elle ne comprend pas comment des gens peuvent utiliser de la violence pour une place de parking. "C'est un truc de fou ce qu'on vit" a-t-elle lâché, "dans quel monde vit-on ?".