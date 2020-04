Capone : Tom Hardy impressionne dans la peau du plus célèbre mafieux

Le Parrain est votre trilogie cinématographique préférée ? Vous avez un poster de Scarface chez vous ? Vous avez profité du confinement pour binger les saisons de Narcos sur Netflix ? Alors le film Capone sera fait pour vous. Réalisé par Josh Trank (Chronicle) et porté par Tom Hardy, il suivra, comme son titre l'indique, la vie du plus célèbre mafieux des USA : Al Capone.

Tom Hardy revisite Al Capone

Ou plutôt, la fin de sa vie de gangster. On peut le constater dans une puissante première bande-annonce, Tom Hardy - à la fois méconnaissable et habité par ce rôle, se glissera en effet dans la peau d'un "scarface" au bord du précipice, luttant contre des ennuis de santé (début de démence) et un empire qui s'effrite (le FBI prêt à le faire tomber d'une façon inattendue).

Malheureusement, si Capone - qui s'annonce à la fois sanglant, intense et surprenant dans son approche de la légende, nous promet déjà de très belles choses à l'écran, on ne sait pas encore à quel moment il nous sera possible de le découvrir en France. Josh Trank l'a annoncé, c'est le 12 mai prochain qu'il sera disponible en streaming aux USA, mais la possibilité d'une sortie au cinéma ne serait pas encore écartée à la fin de l'épidémie de coronavirus et du confinement.